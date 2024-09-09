Истомин Николай Ермилович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти19.12.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Истомина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1881
Дочь: (Истомина) Агриппина Николаевна
Мать ребёнка: Истомина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
31.12.1883
Мать ребёнка: Истомина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Истомина) Ульяна Николаевна
Мать ребёнка: Истомина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.1893
Дочь: (Истомина) Акилина Николаевна
Мать ребёнка: Истомина Пелагея Ивановна
Смерть
19.12.1900