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Истомин Николай Ермилович

Место рождения

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

19.12.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Истомин Ермил Самсонович

Мать: Истомна (Лыкова) Агафья Ивановна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Истомин Елисей Истомин

Мать ребёнка: Истомина Пелагея Ивановна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.05.1881

Дочь: (Истомина) Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: Истомина Пелагея Ивановна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.12.1883

Сын: Истомин Василий Истомин

Мать ребёнка: Истомина Пелагея Ивановна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Истомина) Ульяна Николаевна

Мать ребёнка: Истомина Пелагея Ивановна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.06.1893

Дочь: (Истомина) Акилина Николаевна

Мать ребёнка: Истомина Пелагея Ивановна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
19.12.1900

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