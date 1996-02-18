Мочалова (Суевалова) Наталья Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочалова (Суевалова) Наталья Фаддеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1895

Дата смерти

18.02.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1895

Отец: Суевалов Фаддей Гурьянович

Мать: Суевалова Евдокия Капитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мочалов Борис Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мочалов Борис Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мочалов Борис Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мочалов Борис Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мочалов Борис Васильевич

Смерть
18.02.1996
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