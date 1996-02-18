Мочалова (Суевалова) Наталья Фаддеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1895
Дата смерти18.02.1996
ПолЖенский
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
18.02.1996