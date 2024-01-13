Веденеева (Петрова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденеева (Петрова) Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Фёдор Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веденеева Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Веденеев Андрей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веденеева Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Веденеев Андрей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веденеев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Веденеев Андрей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веденеев Андрей Павлович

Смерть
Неизвестно
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