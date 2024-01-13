Веденеева (Петрова) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Фёдор Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веденеева Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Веденеев Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веденеева Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Веденеев Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веденеев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Веденеев Андрей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно