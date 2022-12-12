Роговая Клавдия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1933
Отец: Никулин Семен
Мать: Никулина Анна
Рождение ребёнка
20.07.1957
Сын: Роговой Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Роговой Николай Маркович
Рождение ребёнка
06.03.1961
Отец ребёнка: Роговой Николай Маркович
Талгар, Талгарский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
04.03.1969
Сын: Роговой Николай Николаевич
Отец ребёнка: Роговой Николай Маркович
Бракосочетание
Неизвестно