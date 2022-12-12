Роговая Клавдия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роговая Клавдия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1933

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1933

Отец: Никулин Семен

Мать: Никулина Анна

Рождение ребёнка
20.07.1957

Сын: Роговой Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Роговой Николай Маркович

Рождение ребёнка
06.03.1961

Сын: Роговой Олег Николаевич

Отец ребёнка: Роговой Николай Маркович

Талгар, Талгарский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
04.03.1969

Сын: Роговой Николай Николаевич

Отец ребёнка: Роговой Николай Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роговой Николай Маркович

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