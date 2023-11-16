Макаренко (Малькова Сергеева) Ирина Георгиевна
Место рожденияг. Ленинград
Дата рождения15.07.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1952
г. Ленинград
Рождение ребёнка
19.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаренко Юрий Афанасьевич
г. Москва
Рождение ребёнка
02.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаренко Юрий Афанасьевич
г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно