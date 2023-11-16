Макаренко (Малькова Сергеева) Ирина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко (Малькова Сергеева) Ирина Георгиевна

Место рождения

г. Ленинград

Дата рождения

15.07.1952

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1952

Отец: Мальков Георгий Федорович

Мать: Сергеева Ирина Васильевна

г. Ленинград
Рождение ребёнка
19.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаренко Юрий Афанасьевич

г. Москва
Рождение ребёнка
02.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаренко Юрий Афанасьевич

г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаренко Юрий Афанасьевич

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