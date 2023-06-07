Агафья Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Евдокия Борисова

Отец ребёнка: Михнин Борис Логинов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Башилова Дарья Борисова

Отец ребёнка: Михнин Борис Логинов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
После 1791
Нижневасильевское, Истра, Московская область
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