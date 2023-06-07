Агафья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Евдокия Борисова
Отец ребёнка: Михнин Борис Логинов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Башилова Дарья Борисова
Отец ребёнка: Михнин Борис Логинов
Смерть
После 1791
Нижневасильевское, Истра, Московская область