Соколов Олег
Место рожденияКалуга
Дата рождения18.06.1929
Дата смерти27.02.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Калуга
Рождение ребёнка
17.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Зоя
Томск. обл. с.Парабель
Рождение ребёнка
02.04.1961
Сын: Соколов Андрей
Мать ребёнка: Соколова Зоя
Новосибирск
Смерть
27.02.1984
Новосибирск
Похороны
Неизвестно
Новосибирск