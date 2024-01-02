Соколов Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Олег

Место рождения

Калуга

Дата рождения

18.06.1929

Дата смерти

27.02.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Калуга
Рождение ребёнка
17.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Зоя

Томск. обл. с.Парабель
Рождение ребёнка
02.04.1961

Сын: Соколов Андрей

Мать ребёнка: Соколова Зоя

Новосибирск
Смерть
27.02.1984
Новосибирск
Похороны
Неизвестно
Новосибирск
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