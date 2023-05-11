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Скоркина Екатерина Викторовна
Скоркина Екатерина Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.11.1988
Пол
Женский
Отец
Федотов Виктор Степанович
1950 г.р.
Мать
Федотова Людмила Валентиновна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1988
Отец:
Федотов Виктор Степанович
Мать:
Федотова Людмила Валентиновна
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