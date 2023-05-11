Скоркина Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкоркина Екатерина Викторовна

Скоркина Екатерина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1988

Отец: Федотов Виктор Степанович

Мать: Федотова Людмила Валентиновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close