Букреева Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Христина Стефанова
Отец ребёнка: Букреев Стефан
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Букреев Стефан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Букреев Стефан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно