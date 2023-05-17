Букреева Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букреева Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Христина Стефанова

Отец ребёнка: Букреев Стефан

Рождение ребёнка
1879

Сын: Букреев Алексей Стефанов

Отец ребёнка: Букреев Стефан

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букреев Стефан

Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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