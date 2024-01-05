Константинова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1882 ст.
Сын: Константинов Михаил Евфимьевич
Отец ребёнка: Константинов Евфимий Павлович
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 21
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно