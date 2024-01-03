Наталья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дарья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Федоров
д. Кукарино Кукаринская вол . Можайский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1854
Сын: Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Федоров
д. Кукарино Кукаринская вол . Можайский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1861
Сын: Сергей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Федоров
д. Кукарино Кукаринская вол . Можайский уезд Московская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Федоров
Смерть
Неизвестно