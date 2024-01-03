Наталья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дарья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Федоров

д. Кукарино Кукаринская вол . Можайский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Федоров

д. Кукарино Кукаринская вол . Можайский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1861

Сын: Сергей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Федоров

д. Кукарино Кукаринская вол . Можайский уезд Московская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Федоров

Смерть
Неизвестно
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