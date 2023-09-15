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Корноухов Иван Иванович

Место рождения

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Корноухов Иван Васильевич

Мать: Корноухова Степанида Матвеевна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Корноухова Наталья Ефимовна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.10.1879

Сын: Корноухов Косьма Иванович

Мать ребёнка: Корноухова Наталья Ефимовна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.08.1882

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Корноухова Наталья Ефимовна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.05.1886

Сын: Корноухов Константин Иванович

Мать ребёнка: Корноухова Наталья Ефимовна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.08.1887

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Корноухова Наталья Ефимовна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.02.1893

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Корноухова Наталья Ефимовна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корноухова Наталья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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