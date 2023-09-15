Корноухов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Корноухова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
14.10.1879
Сын: Корноухов Косьма Иванович
Мать ребёнка: Корноухова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
06.08.1882
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Корноухова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
13.05.1886
Сын: Корноухов Константин Иванович
Мать ребёнка: Корноухова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
27.08.1887
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Корноухова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
07.02.1893
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Корноухова Наталья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно