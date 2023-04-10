Воловников Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воловников Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воловников Евгений Петрович

Мать ребёнка: Воловникова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воловников Андрей Петрович

Мать ребёнка: Воловникова Тамара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воловникова Тамара Николаевна

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