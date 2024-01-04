Демидова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.1960

Дочь: Демидова Кристина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Малая Вишера, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение
28.12.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.2013

Дочь: Демидова Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Демидов Андей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Андей Алексеевич

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