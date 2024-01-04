Демидова Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.1960
Дочь: Демидова Кристина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Малая Вишера, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение
28.12.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.2013
Дочь: Демидова Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Демидов Андей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно