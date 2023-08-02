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Кануков Тау-Султан
Кануков Тау-Султан
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1852
Пол
Мужской
Отец
Кануков Инаруко Али-Мурзаевич
1829 г.р.
Мать
Канукова (Есенова) Залихан Шаулоховна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец:
Кануков Инаруко Али-Мурзаевич
Мать:
Канукова Залихан Шаулоховна
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