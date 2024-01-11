Жалилов Габделвахит
Место рожденияс.Исаково Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губ.
Дата рождения1791
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Бакиев Габделджалиль
Мать: не указана
с.Исаково Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губ.
Рождение ребёнка
1819
Сын: Вахитов Габделмазит
Мать ребёнка: не указана
с.Исаково Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губ.
Смерть
1837