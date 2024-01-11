Жалилов Габделвахит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жалилов Габделвахит

Место рождения

с.Исаково Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губ.

Дата рождения

1791

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Бакиев Габделджалиль

Мать: не указана

с.Исаково Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губ.
Рождение ребёнка
1819

Сын: Вахитов Габделмазит

Мать ребёнка: не указана

с.Исаково Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губ.
Смерть
1837
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