(Боброва) Мариям Габбасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Боброва) Мариям Габбасовна

(Боброва) Мариям Габбасовна

avatar

Место рождения

Починок-Шемордан, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.01.1898

Дата смерти

20.03.1980

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1898

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Хатима

Починок-Шемордан, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.03.1920

Муж: Темирбулат Фазылжанович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
29.03.1926

Сын: Гумар

Отец ребёнка: Темирбулат Фазылжанович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.08.1927

Сын: Хафиз

Отец ребёнка: Темирбулат Фазылжанович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
06.08.1932

Сын: Искандар

Отец ребёнка: Темирбулат Фазылжанович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.01.1935

Дочь: Сания

Отец ребёнка: Темирбулат Фазылжанович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.09.1936

Сын: Камиль

Отец ребёнка: Темирбулат Фазылжанович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
20.03.1980
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close