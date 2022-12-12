(Боброва) Мариям Габбасовна
Место рождения
Дата рождения21.01.1898
Дата смерти20.03.1980
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1898
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Хатима
Бракосочетание
19.03.1920
Рождение ребёнка
29.03.1926
Сын: Гумар
Отец ребёнка: Темирбулат Фазылжанович
Рождение ребёнка
05.08.1927
Сын: Хафиз
Отец ребёнка: Темирбулат Фазылжанович
Рождение ребёнка
06.08.1932
Сын: Искандар
Отец ребёнка: Темирбулат Фазылжанович
Рождение ребёнка
27.01.1935
Дочь: Сания
Отец ребёнка: Темирбулат Фазылжанович
Рождение ребёнка
05.09.1936
Сын: Камиль
Отец ребёнка: Темирбулат Фазылжанович
Смерть
20.03.1980