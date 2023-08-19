Клипенко (Соловьева) Нина Викторовна
Место рождения
Дата рождения26.05.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1958
Бракосочетание
05.07.1980
Рождение ребёнка
10.04.1981
Дочь: Городенская Наталия Владимировна
Отец ребёнка: Клипенко Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
01.07.1982
Дочь: Кротова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Клипенко Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
24.05.1988
Сын: Соловьев Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Клипенко Владимир Михайлович