Клипенко (Соловьева) Нина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клипенко (Соловьева) Нина Викторовна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1958

Отец: Соловьев Виктор Васильевич

Мать: Соловьева Франка Юзековна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
05.07.1980

Муж: Клипенко Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.04.1981

Дочь: Городенская Наталия Владимировна

Отец ребёнка: Клипенко Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.07.1982

Дочь: Кротова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Клипенко Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.05.1988

Сын: Соловьев Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Клипенко Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
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