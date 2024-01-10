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Тазеев Абдухаир

Место рождения

д. Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1901

Сын: Тазеев Гильметдин Абдулханович (Абдухаирович)

Мать ребёнка: Тазеева ?

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тазеев Абкадир (Абдулкадыр) Абдухаирович

Мать ребёнка: Тазеева ?

д. Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тазеев Мухутдин Абдухаирович

Мать ребёнка: Тазеева ?

д. Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тазеев Гайнетдин Абдухаирович

Мать ребёнка: Тазеева ?

д.Ибраево, Кара-кипчакская волость,Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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