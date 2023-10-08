Елохин Георгий (Егор) Георгиев (Егоров) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елохин Георгий (Егор) Георгиев (Егоров)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1856

Пол

Мужской

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елохин Георгий (Егор) Матвеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1840 ст.

Дочь: Елохина Стефанида Георгиева

Мать ребёнка: Елохина Анастасия Стефанова

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.08.1844 ст.

Сын: Елохин Иоанн Георгиевич

Мать ребёнка: Елохина Анастасия Стефанова

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елохина Анастасия Стефанова

Место жительства
Неизвестно
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Смерть
До 1856
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