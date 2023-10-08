Елохин Георгий (Егор) Георгиев (Егоров)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елохин Георгий (Егор) Матвеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1840 ст.
Дочь: Елохина Стефанида Георгиева
Мать ребёнка: Елохина Анастасия Стефанова
Рождение ребёнка
18.08.1844 ст.
Мать ребёнка: Елохина Анастасия Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1856