Родимкина (Спирина) Мелания Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родимкина (Спирина) Мелания Ивановна

Место рождения

Бояновичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бояновичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
6 11 1913 Родимкин Иван Исидорович 18 Алексеевка 1895 Спирина Мелания Ивановна 17 Бояновичи 1896
Бракосочетание
06.11.1913

Муж: Родимкин Иван Сидорович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1913 г. 6 11 1913 Родимкин Иван Исидорович 18 Алексеевка 1895 Спирина Мелания Ивановна 17 Бояновичи 1896
Рождение ребёнка
15.05.1918

Дочь: (Родимкина) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Родимкин Иван Сидорович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно

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