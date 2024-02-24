Родимкина (Спирина) Мелания Ивановна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
6 11 1913 Родимкин Иван Исидорович 18 Алексеевка 1895 Спирина Мелания Ивановна 17 Бояновичи 1896
Бракосочетание
06.11.1913
Есть метрика о свадьбе в 1913 г. 6 11 1913 Родимкин Иван Исидорович 18 Алексеевка 1895 Спирина Мелания Ивановна 17 Бояновичи 1896
Рождение ребёнка
15.05.1918
Дочь: (Родимкина) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Родимкин Иван Сидорович
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно