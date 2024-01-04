Смирнова Ирина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Смердынская волость Положени села Неточно, возможно около максатихи
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Смирнова Пелагея Ефремовна
Отец ребёнка: Смирнов Ефрем Яковлевич
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Смирнов Ефрем Яковлевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Смирнова Феодосия Ефремовна
Отец ребёнка: Смирнов Ефрем Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно