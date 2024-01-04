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Смирнова Ирина Дмитриевна

Место рождения

Городок, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Городок, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния
Смердынская волость Положени села Неточно, возможно около максатихи
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Смирнова Пелагея Ефремовна

Отец ребёнка: Смирнов Ефрем Яковлевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Смирнов Савва Ефремович

Отец ребёнка: Смирнов Ефрем Яковлевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Смирнова Феодосия Ефремовна

Отец ребёнка: Смирнов Ефрем Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Ефрем Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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