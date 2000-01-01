Корнев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Мухина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно