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Крамаренко Лидия Алексеевна
Крамаренко Лидия Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.05.1937
Пол
Женский
Отец
Крамаренко Алексей Антонович
1906 г.р.
Мать
Белоусова Прасковья Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1937
Отец:
Крамаренко Алексей Антонович
Мать:
Белоусова Прасковья Андреевна
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