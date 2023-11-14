Крамаренко Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крамаренко Лидия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1937

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1937

Отец: Крамаренко Алексей Антонович

Мать: Белоусова Прасковья Андреевна

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