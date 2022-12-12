Назаров Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.12.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1976
Рождение ребёнка
21.01.2008
Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.09.2019
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно