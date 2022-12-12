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Назаров Алексей Николаевич

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Место рождения

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

16.12.1976

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1976

Отец: Назаров Николай Михайлович

Мать: Назарова Любовь Николаевна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова Мария Викторовна

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.09.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова Мария Викторовна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова Мария Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Мария Викторовна

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