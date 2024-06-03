Гайдерова Мавра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Сын: Гайдеров Андрей Климентович
Отец ребёнка: Гайдеров Климент Андронович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Гайдеров Иван Климентович
Отец ребёнка: Гайдеров Климент Андронович
Смерть
Неизвестно