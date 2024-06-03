Гайдерова Мавра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдерова Мавра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайдеров Климент Андронович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Гайдеров Андрей Климентович

Отец ребёнка: Гайдеров Климент Андронович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Гайдеров Иван Климентович

Отец ребёнка: Гайдеров Климент Андронович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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