Кобелева Елизавета Фёдоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобелева Елизавета Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кобелев Федор

Мать: Кобелева Хз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухнина Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Бухнин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухнин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Бухнин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухнин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черданцева Вера Васильевна

Отец ребёнка: Черданцев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черданцев Василий

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