Кобелева Елизавета Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кобелев Федор
Мать: Кобелева Хз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бухнина Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Бухнин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бухнин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухнин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черданцева Вера Васильевна
Отец ребёнка: Черданцев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черданцев Василий