Луиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луиза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.2003

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.2003

Отец: Эдвард

Мать: Софи

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