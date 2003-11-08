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Луиза
Луиза
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.11.2003
Пол
Женский
Отец
Эдвард
1964 г.р.
Мать
Софи
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.2003
Отец:
Эдвард
Мать:
Софи
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