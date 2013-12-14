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Чуприков Александр Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1931

Дата смерти

14.12.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1931

Отец: Чуприков Захар Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1957

Сын: Чуприков Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Чуприкова Анна Петровна

Рождение ребёнка
26.04.1961

Сын: Чуприков Петр Александрович

Мать ребёнка: Чуприкова Анна Петровна

Рождение ребёнка
02.10.1965

Сын: Чуприков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Чуприкова Анна Петровна

Рождение ребёнка
28.02.1969

Сын: Чуприков Александр Александрович

Мать ребёнка: Чуприкова Анна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуприкова Анна Петровна

Смерть
14.12.2013
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