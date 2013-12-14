Чуприков Александр Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1931
Дата смерти14.12.2013
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1931
Отец: Чуприков Захар Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1957
Сын: Чуприков Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Чуприкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
26.04.1961
Сын: Чуприков Петр Александрович
Мать ребёнка: Чуприкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
02.10.1965
Сын: Чуприков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Чуприкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
28.02.1969
Сын: Чуприков Александр Александрович
Мать ребёнка: Чуприкова Анна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуприкова Анна Петровна
Смерть
14.12.2013