Корнатовский Иосиф Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнатовский Иосиф Степанович

Корнатовский Иосиф Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Корнатовский Степан Михайлович

Мать: Корнатовская Параскева Игнатьевна

Бракосочетание
11.10.1898

Жена: Корнатовская Татьяна Максимовна

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
21.06.1899

Дочь: Наталья Иосифовна

Мать ребёнка: Корнатовская Татьяна Максимовна

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
30.06.1900

Дочь: Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Корнатовская Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
09.11.1901

Дочь: Корнатовская Лидия Иосифовна

Мать ребёнка: Корнатовская Татьяна Максимовна

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
ЛГИА, ф.605, оп.16, д.21, лл.64об-65
Рождение ребёнка
10.10.1903

Сын: Корнатовский Виктор Иосифович

Мать ребёнка: Корнатовская Татьяна Максимовна

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
17.07.1906

Сын: Корнатовский Борис Иосифович

Мать ребёнка: Корнатовская Татьяна Максимовна

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close