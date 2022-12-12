Корнатовский Иосиф Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
11.10.1898
Рождение ребёнка
21.06.1899
Дочь: Наталья Иосифовна
Мать ребёнка: Корнатовская Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
30.06.1900
Дочь: Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Корнатовская Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
09.11.1901
Дочь: Корнатовская Лидия Иосифовна
Мать ребёнка: Корнатовская Татьяна Максимовна
ЛГИА, ф.605, оп.16, д.21, лл.64об-65
Рождение ребёнка
10.10.1903
Сын: Корнатовский Виктор Иосифович
Мать ребёнка: Корнатовская Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
17.07.1906
Сын: Корнатовский Борис Иосифович
Мать ребёнка: Корнатовская Татьяна Максимовна
Смерть
Неизвестно