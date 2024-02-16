Середкин (Середкина) Устинья Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середкин (Середкина) Устинья Устиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Середкин Устин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Середкин Егор

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Тюрина Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Середкин Егор

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Середкин Егор

Рождение ребёнка
1930

Сын: Середкин Андрей Егорович

Отец ребёнка: Середкин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Середкин Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Середкин Егор

Смерть
Неизвестно
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