Середкин (Середкина) Устинья Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Середкин Устин
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Середкин Егор
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Тюрина Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Середкин Егор
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Середкин Егор
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Середкин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Середкин Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Середкин Егор
Смерть
Неизвестно