Манухин - Афанасов Семён Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанухин - Афанасов Семён Васильевич

Манухин - Афанасов Семён Васильевич

Место рождения

Новая Слободка, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Манухин - Афанасов Василий Мануйлович

Мать: не указана

Новая Слободка, Суворовский муниципальный район, Тульская область
д. Новая Слободка Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Горелова Мелания Семёновна

Мать ребёнка: Манухина - Афанасова Наталья Михайловна

Новая Слободка, Суворовский муниципальный район, Тульская область
д. Горки Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close