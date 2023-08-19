Манухин - Афанасов Семён Васильевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Манухин - Афанасов Василий Мануйлович
Мать: не указана
д. Новая Слободка Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Горелова Мелания Семёновна
Мать ребёнка: Манухина - Афанасова Наталья Михайловна
д. Горки Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Смерть
Неизвестно