Карабашева (Карабашева) Таисия Сергеевна
Место рожденияг. Москва, Российская Федерация
Дата рождения24.02.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1987
Работа или профессия
Неизвестно
психолог
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.07.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.08.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан