Карабашева (Карабашева) Таисия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабашева (Карабашева) Таисия Сергеевна

Место рождения

г. Москва, Российская Федерация

Дата рождения

24.02.1987

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1987

Отец: Карабашев Серегй Генрикович

Мать: Карабашева (Шипулина) Наталья Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
психолог
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.07.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.08.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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