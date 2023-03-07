Климушкина (Носкова) Акулина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкина (Носкова) Акулина Павловна

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.06.1883

Дата смерти

После 16.05.1913

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1883

Отец: Носков Павел Спиридонович

Мать: Носкова Александра Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.11.1902

Муж: Климушкин Кузьма Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители без отчетсв, не привязать прочих
Рождение ребёнка
17.06.1904

Дочь: Марфа Кузьминична

Отец ребёнка: Климушкин Кузьма Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1906

Сын: Климушкин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Климушкин Кузьма Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1907

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Климушкин Кузьма Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.08.1911

Дочь: Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Климушкин Кузьма Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.05.1913

Сын: Климушкин Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Климушкин Кузьма Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.08.1918

Дочь: Наталья Кузьминична

Отец ребёнка: Климушкин Кузьма Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.05.1913
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