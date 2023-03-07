Климушкина (Носкова) Акулина Павловна
Место рождения
Дата рождения23.06.1883
Дата смертиПосле 16.05.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1883
Бракосочетание
05.11.1902
Поручители без отчетсв, не привязать прочих
Рождение ребёнка
17.06.1904
Дочь: Марфа Кузьминична
Отец ребёнка: Климушкин Кузьма Фёдорович
Рождение ребёнка
15.01.1906
Отец ребёнка: Климушкин Кузьма Фёдорович
Рождение ребёнка
26.11.1907
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Климушкин Кузьма Фёдорович
Рождение ребёнка
19.08.1911
Дочь: Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Климушкин Кузьма Фёдорович
Рождение ребёнка
16.05.1913
Сын: Климушкин Николай Кузьмич
Отец ребёнка: Климушкин Кузьма Фёдорович
Рождение ребёнка
11.08.1918
Дочь: Наталья Кузьминична
Отец ребёнка: Климушкин Кузьма Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.05.1913