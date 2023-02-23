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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Солдатов (однодворец) Иван Иосифович

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Иосиф Агеевич

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Солдатов (однодворец) Федор Иосифович

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Иосиф Агеевич

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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