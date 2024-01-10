Серов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серова Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
10.01.1967
Сын: Серов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Серова Вера Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серова Вера Яковлевна
Смерть
Неизвестно