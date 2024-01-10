Серов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серова Вера Яковлевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.01.1967

Сын: Серов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Серова Вера Яковлевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Вера Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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