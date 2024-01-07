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Мальцев Дад Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Мальцев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ксения Дадова

Мать ребёнка: Мальцева Мелания Савинова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Мальцев Василий Дадов

Мать ребёнка: Мальцева Мелания Савинова

Подъелничная, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евгения Дадина

Мать ребёнка: Мальцева Мелания Савинова

Подъелничная, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцева Павел Дадин

Мать ребёнка: Мальцева Мелания Савинова

Смерть
Неизвестно
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