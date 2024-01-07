Мальцев Дад Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Мальцев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ксения Дадова
Мать ребёнка: Мальцева Мелания Савинова
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Мальцева Мелания Савинова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евгения Дадина
Мать ребёнка: Мальцева Мелания Савинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцева Павел Дадин
Мать ребёнка: Мальцева Мелания Савинова
Смерть
Неизвестно