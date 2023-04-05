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Унковский Петр Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Унковский Семен Яковлевич

Мать: Унковская Варвара Михайловна

Смерть
1903
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