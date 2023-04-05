Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Унковский Петр Семенович
Унковский Петр Семенович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1829
Дата смерти
1903
Пол
Мужской
Отец
Унковский Семен Яковлевич
1788 г.р.
Мать
Унковская (Белкина) Варвара Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец:
Унковский Семен Яковлевич
Мать:
Унковская Варвара Михайловна
Смерть
1903
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия