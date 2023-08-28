Канищев Артём — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канищев Артём

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Канищев Сергей

Мать: Канищева Елена

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