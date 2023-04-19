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Каширин Виктор Викторович
Каширин Виктор Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.06.1990
Пол
Мужской
Отец
Каширин Виктор
1959 г.р.
Мать
Каширина (Шапкина) Наталья Ивановна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1990
Отец:
Каширин Виктор
Мать:
Каширина Наталья Ивановна
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