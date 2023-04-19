Каширин Виктор Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширин Виктор Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1990

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1990

Отец: Каширин Виктор

Мать: Каширина Наталья Ивановна

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