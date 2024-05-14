Белокурова Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колобов Григорий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белокурова Марина Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белокурова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белокурова Галина Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно