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Белослудцев Яков Архипович

Место рождения

Новая Заимка, Заводоуковский, Тюменская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Белослудцев Архип Васильевич

Мать: не указана

Новая Заимка, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белослудцева Мария Кирьяковна

Раскулачивание
1940
Новая Заимка, Заводоуковский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белослудцева Мария Кирьяковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белослудцева Мария Кирьяковна

Смерть
1982
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
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