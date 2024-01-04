Белослудцев Яков Архипович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1982
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Белослудцев Архип Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белослудцева Мария Кирьяковна
Раскулачивание
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белослудцева Мария Кирьяковна
Смерть
1982
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область