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Зиновьев Василий Николаевич

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево

Дата рождения

1891

Дата смерти

06.03.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Зиновьев Николай Зиновьевич

Мать: Зиновьева Глафира Андреевна

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Смерть
06.03.1893
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
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