Зиновьев Василий Николаевич
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Дата рождения1891
Дата смерти06.03.1893
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Смерть
06.03.1893
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево