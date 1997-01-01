Юдина (Власова) Светлана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Власова) Светлана Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 17.06.1936

Дата смерти

01.01.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 17.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 11.07.1970

Сын: Юдин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Юдин Владимир Николаевич

Азербайджан г. Кировабад
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Владимир Николаевич

Смерть
01.01.1997
Самолшинский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
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