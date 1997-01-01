Юдина (Власова) Светлана Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 17.06.1936
Дата смерти01.01.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 17.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 11.07.1970
Сын: Юдин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Юдин Владимир Николаевич
Азербайджан г. Кировабад
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1997
Самолшинский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область