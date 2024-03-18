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Жуков Павел Александрович

Место рождения

Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

15.01.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Суворова) Полина Владимировна

Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
12.08.1997

Дочь: (Жукова) Ирина Павловна

Мать ребёнка: (Суворова) Полина Владимировна

Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.04.1999

Сын: Жуков Александр Павлович

Мать ребёнка: (Суворова) Полина Владимировна

Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область

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