Жуков Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения15.01.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1997
Дочь: (Жукова) Ирина Павловна
Мать ребёнка: (Суворова) Полина Владимировна
Рождение ребёнка
04.04.1999
Мать ребёнка: (Суворова) Полина Владимировна