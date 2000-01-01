Мосунов Аристарх Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосунов Аристарх Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1823 г.р.
1835 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мосунов Игнатий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1818

Жена: Мосунова Параскева Никитична

Рождение ребёнка
13.06.1823

Дочь: Буторина Акилина Аристарховна

Мать ребёнка: Мосунова Параскева Никитична

Рождение ребёнка
1835

Сын: Мосунов Родион Аристархович

Мать ребёнка: Мосунова Агафья Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосунов Петр Аристархович

Мать ребёнка: Мосунова Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мосунова Параскева Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мосунова Параскева Никитична

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