Мосунов Аристарх Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мосунов Игнатий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1818
Рождение ребёнка
13.06.1823
Дочь: Буторина Акилина Аристарховна
Мать ребёнка: Мосунова Параскева Никитична
Рождение ребёнка
1835
Сын: Мосунов Родион Аристархович
Мать ребёнка: Мосунова Агафья Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосунов Петр Аристархович
Мать ребёнка: Мосунова Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мосунова Параскева Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мосунова Параскева Никитична