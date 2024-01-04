(Ушакова) Зоя Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ушакова) Зоя Михайловна

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Место рождения

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Дата рождения

13.02.1916

Дата смерти

26.06.1992

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1916

Отец: Ушаков Михаил Петрович

Мать: Доминика Кирилловна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насс Василий Павлович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
26.06.1992
Москва, город федерального значения Москва
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