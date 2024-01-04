(Ушакова) Зоя Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.02.1916
Дата смерти26.06.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1916
Отец: Ушаков Михаил Петрович
Мать: Доминика Кирилловна
Рождение ребёнка
22.04.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Насс Василий Павлович
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
26.06.1992
Москва, город федерального значения Москва