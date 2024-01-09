Козюкевич Устин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти11.09.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Констанция Устиновна
Мать ребёнка: Козюкевич Людвика
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Козюкевич Устин Устинович
Мать ребёнка: Козюкевич Людвика
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Козловская Ядвига Устиновна
Мать ребёнка: Козюкевич Людвика
Рождение ребёнка
07.12.1879
Сын: Козюкевич Иосиф Устинович
Мать ребёнка: Козюкевич Людвика
Рождение ребёнка
23.09.1881
Дочь: Бужинская Каролина Устиновна
Мать ребёнка: Козюкевич Людвика
Рождение ребёнка
15.09.1884
Сын: Козюкевич Юлиан Устинович
Мать ребёнка: Козюкевич Людвика
Рождение ребёнка
Около 1886
Мать ребёнка: Козюкевич Иозефа
Krāslava, Krāslavas pilsēta, Latvia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козюкевич Людвика
Смерть
11.09.1896