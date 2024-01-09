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Козюкевич Устин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

11.09.1896

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Констанция Устиновна

Мать ребёнка: Козюкевич Людвика

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Козюкевич Устин Устинович

Мать ребёнка: Козюкевич Людвика

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Козловская Ядвига Устиновна

Мать ребёнка: Козюкевич Людвика

Рождение ребёнка
07.12.1879

Сын: Козюкевич Иосиф Устинович

Мать ребёнка: Козюкевич Людвика

Рождение ребёнка
23.09.1881

Дочь: Бужинская Каролина Устиновна

Мать ребёнка: Козюкевич Людвика

Рождение ребёнка
15.09.1884

Сын: Козюкевич Юлиан Устинович

Мать ребёнка: Козюкевич Людвика

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Козюкевич Иван Устинович

Мать ребёнка: Козюкевич Иозефа

Krāslava, Krāslavas pilsēta, Latvia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козюкевич Людвика

Смерть
11.09.1896
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