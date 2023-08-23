Сайфуллин Зариф Муртазиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1915
Сын: Сайфуллин Камиль Зарифович
Мать ребёнка: Фатыма Давлетшифовна
отец мещанин Мохамметзариф Мортаза улы Сайфетдинов (Сайфуллин); мать Бибифатыйма Даулетша Хисаметдинов кызы
Рождение ребёнка
07.11.1917
Дочь: Чухутина Халида Зарифовна
Мать ребёнка: Фатыма Давлетшифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайфуллин Шамиль Зарифович
Мать ребёнка: Фатыма Давлетшифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Идиатуллина Рабига Зарифовна
Мать ребёнка: Фатыма Давлетшифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатыма Давлетшифовна
Смерть
Неизвестно