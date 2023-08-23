Сайфуллин Зариф Муртазиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфуллин Зариф Муртазиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1915

Сын: Сайфуллин Камиль Зарифович

Мать ребёнка: Фатыма Давлетшифовна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
отец мещанин Мохамметзариф Мортаза улы Сайфетдинов (Сайфуллин); мать Бибифатыйма Даулетша Хисаметдинов кызы
Рождение ребёнка
07.11.1917

Дочь: Чухутина Халида Зарифовна

Мать ребёнка: Фатыма Давлетшифовна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфуллин Шамиль Зарифович

Мать ребёнка: Фатыма Давлетшифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Идиатуллина Рабига Зарифовна

Мать ребёнка: Фатыма Давлетшифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатыма Давлетшифовна

Смерть
Неизвестно
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