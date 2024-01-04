(Самоукова) Анна Иакимовна
Место рождения
Дата рождения25.11.1885 ст.
Дата смерти14.05.1886 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1885 ст.
Отец: Самоуков Аким Степанович
Мать: Самоукова Ольга Петровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.20-21 (Рождение №-55ж)
Крещение
27.11.1885 ст.
Крёстный отец: Михаил Степанович - крестьянский сын-собственник из д.Маракино Крёстная мать: Ольга Михайловна - крестьянская жена из д.Маракино
Смерть
14.05.1886 ст.
Похороны
1886 ст.