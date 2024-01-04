(Самоукова) Анна Иакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Самоукова) Анна Иакимовна

Место рождения

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

25.11.1885 ст.

Дата смерти

14.05.1886 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1885 ст.

Отец: Самоуков Аким Степанович

Мать: Самоукова Ольга Петровна

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.20-21 (Рождение №-55ж)
Крещение
27.11.1885 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Михаил Степанович - крестьянский сын-собственник из д.Маракино Крёстная мать: Ольга Михайловна - крестьянская жена из д.Маракино
Смерть
14.05.1886 ст.
Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Похороны
1886 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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